Новости дня

Стоимость аренды квартиры в Челябинске за год выросла на 8%

УрБК, Челябинск, 06.06.2018. Стоимость аренды квартиры в Челябинске за год выросла на 8% (до 12,4 тыс. руб. в месяц), подсчитали специалисты онлайн-сервиса по подбору недвижимости N1.RU.



По данным аналитиков, больше всего за прошедший год цены поднялись в Центральном районе города — на 14%. В результате средняя стоимость трехкомнатной квартиры в центре достигала 22,8 тыс. руб. в месяц. По такой же цене в Крыму и Сочи можно снять однокомнатную квартиру. В частности, в центральной части Симферополя однокомнатная квартира размером 45 кв. м. с простым ремонтом и мебелью обойдется в 22 тыс. руб. в месяц, а в Сочи за эту стоимость плюс коммунальные платежи можно снять студию размером 30 кв. м.



«Цены на аренду жилья на популярных российских курортах очень сильно отличаются в зависимости от его параметров, однако если говорить об усредненных объектах со всем необходимым, то в сезон цены стартуют от 22-25 тыс. руб. в месяц. При этом на рынке есть варианты как дешевле, так и гораздо дороже», — комментирует руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринева.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: