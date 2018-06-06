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Суд рассмотрит очередной иск о банкротстве застройщика «БЗСК-Инвест» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании АО «БЗСК-Инвест» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 4 июня 2018 года. Заявителем по делу выступает инспекция ФНС по Ленинскому району Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 1 млн 257 тыс. руб.



Напомним, АО «БЗСК-Инвест» зарегистрировано в 2007 году, является одним из активов свердловского предпринимателя Александра Фрибуса и входит в группу компаний «БЗСК». Организация выступает застройщиком проблемных жилых комплексов «Березки» в Березовском и «Гаринский, 3» в Екатеринбурге. В связи с затягиванием сроков сдачи объектов и нарушением прав граждан-участников строительства деятельность компании находится на контроле прокуратуры Свердловской области.

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