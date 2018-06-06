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Аналитики ЦБ рассказали о насыщении российского продовольственного рынка
6 июнь 2018 (10:11)
УрБК, Москва, 06.06.2018. К 2018 году российский продовольственный рынок достиг уровня самообеспеченности. Об этом говорится в бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».
«К 2018 году многие российские рынки продовольствия, которые ранее были импортозависимыми, достигли (или почти достигли) уровня самообеспеченности, а на некоторых из них (мяса птицы, свинины, сахара) даже возник риск затоваривания. Этому способствовали политика ускоренного импортозамещения на продовольственных рынках и благоприятное влияние погодного фактора, которые привели к высоким темпам роста производства в сельском хозяйстве», — говорится в исследовании.
Насыщение внутреннего продовольственного рынка оказало давление на цены на сельхозпродукцию, считают аналитики ЦБ.
«К 2018 году многие российские рынки продовольствия, которые ранее были импортозависимыми, достигли (или почти достигли) уровня самообеспеченности, а на некоторых из них (мяса птицы, свинины, сахара) даже возник риск затоваривания. Этому способствовали политика ускоренного импортозамещения на продовольственных рынках и благоприятное влияние погодного фактора, которые привели к высоким темпам роста производства в сельском хозяйстве», — говорится в исследовании.
Насыщение внутреннего продовольственного рынка оказало давление на цены на сельхозпродукцию, считают аналитики ЦБ.
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