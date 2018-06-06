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В Челябинской области горбольница № 3 Копейска задолжала по муниципальным контрактам 1,3 млн рублей

УрБК, Челябинск, 06.06.2018. Прокуратура Челябинской области выявила нарушения требований бюджетного законодательства при исполнении государственных контрактов в ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Копейск». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.



Установлено, что между больницей и организациями заключено 25 государственных контрактов на поставку товаров и медикаментов для осуществления текущей деятельности на сумму 1,3 млн руб.



Несмотря на то, что хозяйствующими субъектами своевременно и в полном объеме поставлены необходимые медикаменты и сопутствующие товары, оплата указанных контрактов в установленном порядке не произведена.



По итогам проверки прокуратурой округа в отношении главного бухгалтера ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Копейск» возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом заказчика сроков оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд».



Главное контрольное управление Челябинской области оштрафовало его за указанное правонарушение на 30 тыс. руб. Кроме того, прокуратура внесла представление в адрес руководителя бюджетного учреждения с требованием устранить выявленные нарушения и объявила предостережение о недопущении роста задолженности.



Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время задолженность по исполненным государственным контрактам погашена в полном объеме.

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