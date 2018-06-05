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МЧС отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса

УрБК, Москва, 05.06.2018. МЧС России отменит приказ о запрете проверок объектов среднего бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого замглавы ведомства Александра Чуприяна.



Об изменениях для малого бизнеса, в отношении которого до конца 2018 года действуют «надзорные каникулы», А. Чуприян ничего не сказал.



Вместе с тем он добавил, что МЧС планирует увеличить число пожарных инспекторов. В настоящее время в ведомстве насчитывается 10 тыс. проверяющих при штатной численности 21 тыс.

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