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Свердловчане похитили из банков свыше 4,2 млн рублей через кредиты на номинальных заемщиков

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. В Екатеринбурге перед судом по обвинению в мошенничестве предстанут трое жителей области, которые оформили в банках кредитов на номинальных заемщиков на сумму свыше 4,2 млн руб.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с января по июль 2014 года жительница Новоуральска организовала в Екатеринбурге серию хищений средств из банков с помощью подставных заемщиков, которые предоставляли заведомо ложные и недостоверные сведения при заключении кредитных договоров. Для этого она специально искала людей с тяжелой финансовой ситуацией и предлагала им денежное вознаграждение за заключение кредитных договоров от их имени.



«При этом подставной заемщик должен был предоставить в банк заведомо ложные сведения о приобретении им на свое имя подысканного автомобиля. После заключения с банками договоров кредитования и перечисления денежных средств на счета указанных торговых компаний заемщики снимали средства, после чего обвиняемая со своими подельниками распоряжалась похищенным по своему усмотрению», ― пояснили в надзорном органе.



В реализации задуманного женщине помогали еще двое жителей Свердловской области. Помимо хищений средств из банков в октябре 2014 года злоумышленники похитили у жительницы Новоуральска 397 тыс. руб., полученные потерпевшей в результате распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.



В зависимости от роли и степени участия свердловчане обвиняются в совершении преступлений по части 3 статьи 159 УК «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», частям 2, 3 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в том числе в крупном размере». Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Екатеринбурга.

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