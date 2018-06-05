Энергетики МЭС Западной Сибири провели уроки по профилактике детского электротравматизма

Фотография пресс-службы МЭС Западной Сибири

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. В конце мая — начале июня во всех филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» прошли Дни открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба МЭС Западной Сибири.Мероприятие традиционно проводится в рамках Международного дня защиты детей. В этом году оно состоялось в девятый раз.«50 детей сотрудников аппарата управления МЭС Западной Сибири и Центрального предприятия второго июня посетили Центр подготовки персонала, где специалисты Магистральных электрических сетей провели уроки по профилактике электротравматизма и энергосбережению, показали и рассказали, как работает подстанционное оборудование, а также продемонстрировали спецтехнику — двухзвенный плавающий вездеход «Беркут-8» и гусеничный ДТ-30 «Витязь», — говорится в сообщении.Также в программе мероприятия было оказание первой помощи пострадавшим — на примере робота Гоши дети самостоятельно пробовали спасти человека. В финале «Дня открытых дверей» для ребят выступили артисты научно-развлекательного шоу.