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Энергетики МЭС Западной Сибири провели уроки по профилактике детского электротравматизма
5 июнь 2018 (17:40)
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. В конце мая — начале июня во всех филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» прошли Дни открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба МЭС Западной Сибири.
Мероприятие традиционно проводится в рамках Международного дня защиты детей. В этом году оно состоялось в девятый раз.
«50 детей сотрудников аппарата управления МЭС Западной Сибири и Центрального предприятия второго июня посетили Центр подготовки персонала, где специалисты Магистральных электрических сетей провели уроки по профилактике электротравматизма и энергосбережению, показали и рассказали, как работает подстанционное оборудование, а также продемонстрировали спецтехнику — двухзвенный плавающий вездеход «Беркут-8» и гусеничный ДТ-30 «Витязь», — говорится в сообщении.
Фотография пресс-службы МЭС Западной Сибири
Также в программе мероприятия было оказание первой помощи пострадавшим — на примере робота Гоши дети самостоятельно пробовали спасти человека. В финале «Дня открытых дверей» для ребят выступили артисты научно-развлекательного шоу.
Мероприятие традиционно проводится в рамках Международного дня защиты детей. В этом году оно состоялось в девятый раз.
«50 детей сотрудников аппарата управления МЭС Западной Сибири и Центрального предприятия второго июня посетили Центр подготовки персонала, где специалисты Магистральных электрических сетей провели уроки по профилактике электротравматизма и энергосбережению, показали и рассказали, как работает подстанционное оборудование, а также продемонстрировали спецтехнику — двухзвенный плавающий вездеход «Беркут-8» и гусеничный ДТ-30 «Витязь», — говорится в сообщении.
Фотография пресс-службы МЭС Западной Сибири
Также в программе мероприятия было оказание первой помощи пострадавшим — на примере робота Гоши дети самостоятельно пробовали спасти человека. В финале «Дня открытых дверей» для ребят выступили артисты научно-развлекательного шоу.
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