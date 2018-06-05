Цена «Меркурия»

Участникам оборота молочной и мясной продукции осталось меньше месяца, чтобы наладить работу в системе «Меркурий», которая выдает электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС). Производители молока утверждают, что затраты на внедрение системы не спровоцируют рост цен на продукцию, но не могут гарантировать этого от имени всех участников рынка. Между тем в Свердловской области до сих пор вызывает обеспокоенность ситуация с регистрацией несетевых магазинов формата «у дома» и социально-значимых объектов — детских садов, школ, больниц.С 1 июля 2018 года все участники товарного рынка — производители, переработчики, склады, торговые точки, импортеры молочной и мясной продукции — не смогут ее перемещать без оформления в специальной государственной информационной системе «Меркурий». Товары компаний, которые не успеют настроить работу в системе, не будут допущены до продажи.Сейчас в базе «Меркурий» зарегистрировались 27,5 тыс. свердловских предприятий, следует из данных регионального управления Россельхознадзора.«На сегодняшний день в основном остались розничные магазины шаговой доступности. Я думаю, порядка 17-20% должны подключиться к этой работе. У нас ежедневно приходит более 110 заявок. Сегодня принято уже 87», ― рассказала в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова.Однако не только магазины формата «у дома» испытывают сложности с переходом на ЭВС. По словам Натальи Банниковой, приблизительно пятая часть детских садов региона также пока не зарегистрировалась в «Меркурии». Ситуация со школами вызывает меньше беспокойства, так как летние каникулы дадут дополнительную отсрочку учреждениям, чтобы приготовиться.Процесс поставки сырья от переработчиков на молокозаводы уже фактически налажен, а вот для наладки работы с ритейлерами не помешала бы отсрочка, отмечают участники оборота.«Насколько я обладаю информацией, между производителями молока и перерабатывающими заводами готовность самая высокая. Здесь я никаких проблем не вижу. Что касается ритейла, у всех крупных сетей тоже связь с заводами уже отработана. Небольшая тревога осталась насчет маленьких магазинчиков, где интернет-связь пока «хромает», не такая устойчивая. Дальше все зависит от того, насколько этим магазинам будет интересно торговать молочной продукцией», ― прокомментировал председатель Союза предприятий по переработке молока в Свердловской области Игорь Пехотин.«Есть доля пессимизма: я бы, наверное, сначала «обкатал» систему на цепочке переработчик-производитель, потому что так проще. Молокозавод работает, допустим, с 15 поставщиками, а увозит продукцию в тысячу магазинов. Нагрузка же другая. За полгода бы все опробовали, все нюансы убрали», ― согласен председатель Союза животноводов Урала Михаил Копытов.Пока сложно спрогнозировать, как введение ЭВС повлияет на розничную стоимость молочной и мясной продукции. По оценке Игоря Пехотина, свердловскому молокозаводу внедрение системы обойдется приблизительно в 1,5 млн руб. ежегодно.«Средний завод, наверное, примет на работу двух человек, потому что там увеличивается время заполнения документов. Средняя зарплата у нас в области 33 тыс. руб., будем говорить, что в год они обойдутся предприятию в 1 млн руб., плюс разово заплатили за лицензию, использование шлюза — это 50 тыс. руб. Конечно, там еще принтер будет немного больше работать. Будем учитывать, что это 1,5 млн в год на предприятие ориентировочно. Если разделим на 12 месяцев, то получится 100 тыс. в месяц, ради этого сейчас, наверное, ни одно предприятие повышать отпускные цены не будет», ― пояснил он.Фермерам, возможно, также потребуется ввести в штат дополнительного сотрудника, однако на отпускную цену это также не повлияет, считает Михаил Копытов.«Буду я производить или продавать, по крайней мере, одно рабочее место, или половина рабочего места все равно потребуется. Маленькие хозяйства просто кому-то дадут дополнительную обязанность, потому что все равно должен быть специалист, который будет смотреть эту продукцию. Понятно, надо купить компьютер, нанять человека, который будет отвечать за это. Какие-то зарплаты будут, но не глобальные», ― рассказал он.По словам старшего государственного ветеринарного инспектора Свердловской области Игоря Стрельцова, фермеры могут не нанимать нового сотрудника, а воспользоваться помощью ветеринарной службы.«Для фермеров ничего не поменяется. По сути, они и раньше тратили средства на ветеринарное обслуживание, меняется только форма — раньше носитель был бумажный, сейчас электронный», ― считает И. Стрельцов.Вместе с тем, ранее в компании Danone прогнозировали увеличение себестоимости молочной продукции на 10% из-за внедрения ЭВС. Также не стоит забывать, что конечную цену потребителям устанавливают ритейлеры, затраты которых также выросли из-за внедрения новой системы.