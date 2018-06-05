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В транспортном периметре Екатеринбурга ограничат продажу алкоголя в период ЧМ-2018

5 июнь 2018 (17:27)

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об ограничении продажи алкогольной продукции во время Чемпионата мира по футболу-2018.

Как следует из документа, ограничения будут распространены на объекты торговли, которые расположены в границах улицы Кирова — Верх-Исетского бульвара — переулка Пестеревского — улицы Московской — улицы Челюскинцев — улицы Бориса Ельцина — улицы 8 Марта — улицы Куйбышева — улицы Гурзуфской — улицы Металлургов — улицы Заводской.

В дни матчей на указанной территории будет запрещена продажа алкогольной продукции за два часа до открытия Центрального стадиона и через час после его закрытия.

Напомним, что матчи ЧМ-2018 в Екатеринбурге пройдут 15, 21, 24 и 27 июня.

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