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Картину Ван Гога продали на аукционе за 7 млн евро

5 июнь 2018 (17:25)

В Париже картину нидерландского художника Винсента Ван Гога «Женщины в дюнах за починкой сетей» продали на аукционе за 7 млн евро. Об этом в твиттере сообщает аукционный дом Artcurial.

Как отмечается, «Женщины в дюнах за починкой сетей» была выставлена на аукционе впервые за 20 лет.

При этом первоначальная стоимость картины оценивалась в €3–5 млн.

«Женщины в дюнах за починкой сетей» была написана Ван Гогом в Голландии и датируется 1882 годом.

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