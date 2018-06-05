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Картину Ван Гога продали на аукционе за 7 млн евро

В Париже картину нидерландского художника Винсента Ван Гога «Женщины в дюнах за починкой сетей» продали на аукционе за 7 млн евро. Об этом в твиттере сообщает аукционный дом Artcurial.



Как отмечается, «Женщины в дюнах за починкой сетей» была выставлена на аукционе впервые за 20 лет.



При этом первоначальная стоимость картины оценивалась в €3–5 млн.



«Женщины в дюнах за починкой сетей» была написана Ван Гогом в Голландии и датируется 1882 годом.

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