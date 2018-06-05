Дайджест

Южная Корея усомнилась в подписании мирного договора с КНДР

Правительство Южной Кореи считает, что не сможет подписать мирный договор с Северной Кореей вскоре после встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом пишет The Wall Street Journal.



По данным издания, в Сеуле сомневаются в успешном подписании мирного договора с Пхеньяном после саммита КНДР-США из-за того, что в переговорах не участвует Китай.



Как отмечается, соглашение о перемирии между Северной и Южной Кореей было подписано в 1953 году с участием китайской стороны.



По словам источников, в Южной Корее выражают осторожность относительно перспектив подписания мирного договора.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: