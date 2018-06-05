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В США скончался бывший министр обороны страны

Бывший министр обороны США Фрэнк Карлуччи скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на сайте Пентагона, передает портал «Газета.ру».



«Выражаю мои глубочайшие соболезнования в связи с уходом бывшего министра обороны Фрэнка Карлуччи», — заявил действующий министр обороны США Джеймс Мэттис.



По его словам, Карлуччи «служил нации при четырех президентах США, и республиканцах, и демократах, лейтенантом в ВМС, послом в Португалии, замдиректора ЦРУ и в некоторых других должностях в минобороны перед тем, как стал министром обороны».

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