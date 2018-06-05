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Россельхознадзор временно ограничил поставки белорусского молока
5 июнь 2018 (17:24)
Россельхознадзор временно ограничил поставки белорусского молока и молочной продукции в Россию. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ограничения вступят в силу 6 июня.
Запрет коснется всей молочной продукции, поставляемой в потребительской таре объемом более 2,5 литров. Такое решение в ведомстве объяснили выявлением большого количества нарушений в импортируемой продукции. Ограничения отменят после урегулирования ситуации.
Ранее, 22 февраля, Россельхознадзор запретил ввозить в Россию белорусское молоко и молочные продукты. Под ограничения попали молоко и сухие сливки, молочная сыворотка и молочный концентрат.
Ограничения вступят в силу 6 июня.
Запрет коснется всей молочной продукции, поставляемой в потребительской таре объемом более 2,5 литров. Такое решение в ведомстве объяснили выявлением большого количества нарушений в импортируемой продукции. Ограничения отменят после урегулирования ситуации.
Ранее, 22 февраля, Россельхознадзор запретил ввозить в Россию белорусское молоко и молочные продукты. Под ограничения попали молоко и сухие сливки, молочная сыворотка и молочный концентрат.
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