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Россельхознадзор временно ограничил поставки белорусского молока

5 июнь 2018 (17:24)

Россельхознадзор временно ограничил поставки белорусского молока и молочной продукции в Россию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения вступят в силу 6 июня.

Запрет коснется всей молочной продукции, поставляемой в потребительской таре объемом более 2,5 литров. Такое решение в ведомстве объяснили выявлением большого количества нарушений в импортируемой продукции. Ограничения отменят после урегулирования ситуации.

Ранее, 22 февраля, Россельхознадзор запретил ввозить в Россию белорусское молоко и молочные продукты. Под ограничения попали молоко и сухие сливки, молочная сыворотка и молочный концентрат.

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