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«Уральские авиалинии» планируют сохранить пассажиропоток в Крым на уровне 2017 года

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. В текущем летнем сезоне авиакомпания «Уральские авиалинии» не прогнозирует снижения пассажиропотока в Крым, сообщает пресс-служба перевозчика.



В планах авиакомпании сохранить количество перевезенных пассажиров на уровне показателей 2017 года. В рамках летнего сезона в расписании авиакомпании запланировано более 5 000 рейсов в Симферополь из двенадцати городов России.



«Уральские авиалинии» в период летнего расписания 2018 года выполняют более 15 рейсов в Симферополь каждый день. Так, прямые рейсы на полуостров открыты из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Кемерово, Красноярска, Самары, Ростова-на-Дону, Челябинска, Барнаула, Казани и других городов. Все рейсы выполняются на комфортабельных самолетах семейства Airbus A320.



За прошедшие пять месяцев с начала 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла на своих рейсах в Симферополь более 270 тыс. пассажиров, что выше показателей прошлого года на 9%.



Авиакомпания ежегодно принимает участие в государственной программе субсидирования перелетов на полуостров. Не только в летнем сезоне, но и в сезоне зима-осень, когда традиционно снижается турпоток, авиакомпания сохраняет в своем расписании рейсы в Симферополь из Екатеринбурга, Москвы и других городов.

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