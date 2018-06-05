Новости дня
«Уральские авиалинии» планируют сохранить пассажиропоток в Крым на уровне 2017 года
5 июнь 2018 (16:51)
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. В текущем летнем сезоне авиакомпания «Уральские авиалинии» не прогнозирует снижения пассажиропотока в Крым, сообщает пресс-служба перевозчика.
В планах авиакомпании сохранить количество перевезенных пассажиров на уровне показателей 2017 года. В рамках летнего сезона в расписании авиакомпании запланировано более 5 000 рейсов в Симферополь из двенадцати городов России.
«Уральские авиалинии» в период летнего расписания 2018 года выполняют более 15 рейсов в Симферополь каждый день. Так, прямые рейсы на полуостров открыты из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Кемерово, Красноярска, Самары, Ростова-на-Дону, Челябинска, Барнаула, Казани и других городов. Все рейсы выполняются на комфортабельных самолетах семейства Airbus A320.
За прошедшие пять месяцев с начала 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла на своих рейсах в Симферополь более 270 тыс. пассажиров, что выше показателей прошлого года на 9%.
Авиакомпания ежегодно принимает участие в государственной программе субсидирования перелетов на полуостров. Не только в летнем сезоне, но и в сезоне зима-осень, когда традиционно снижается турпоток, авиакомпания сохраняет в своем расписании рейсы в Симферополь из Екатеринбурга, Москвы и других городов.
В планах авиакомпании сохранить количество перевезенных пассажиров на уровне показателей 2017 года. В рамках летнего сезона в расписании авиакомпании запланировано более 5 000 рейсов в Симферополь из двенадцати городов России.
«Уральские авиалинии» в период летнего расписания 2018 года выполняют более 15 рейсов в Симферополь каждый день. Так, прямые рейсы на полуостров открыты из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Кемерово, Красноярска, Самары, Ростова-на-Дону, Челябинска, Барнаула, Казани и других городов. Все рейсы выполняются на комфортабельных самолетах семейства Airbus A320.
За прошедшие пять месяцев с начала 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла на своих рейсах в Симферополь более 270 тыс. пассажиров, что выше показателей прошлого года на 9%.
Авиакомпания ежегодно принимает участие в государственной программе субсидирования перелетов на полуостров. Не только в летнем сезоне, но и в сезоне зима-осень, когда традиционно снижается турпоток, авиакомпания сохраняет в своем расписании рейсы в Симферополь из Екатеринбурга, Москвы и других городов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» перевезли пятимиллионного пассажира аэропорта Симферополь
- «Уральские авиалинии» увеличили число рейсов в Симферополь
- С 1 июня «Уральские авиалинии» начнут полеты в Крым
- С 1 июня ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет полеты из Екатеринбурга в Крым
- ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявило о распродаже билетов на южные рейсы из Санкт-Петербурга