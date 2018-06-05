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Компанию «Бетон-Экспресс» уличили в организации свалки в Екатеринбургском лесничестве

5 июнь 2018 (16:36)

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. В Екатеринбургском лесничестве по требованию прокуратуры ликвидирована свалка отходов производства, которую организовало ООО «Бетон-Экспресс». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Захламленный участок был выявлен надзорным ведомством в районе Шарташского гранитного карьера в Кировском районе города. Из-за складирования отходов производства участок лесничества оказался забетонирован.

«В целях устранения выявленных нарушений Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура директору ООО «Бетон-Экспресс» внесла представление. По итогам его рассмотрения предприятием организованы работы по очистке захламленного земельного участка», — говорится в сообщении.

Кроме того, директору МСАУ «Екатеринбургское лесничество» внесено представление с требованием провести профилактику против появления подобных свалок.

К настоящему времени участок полностью очищен. На площадку завезен плодородный грунт.

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