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ПНТЗ заменил более 7 тыс. рукавных фильтров газоочистных сооружений
5 июнь 2018 (15:54)
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) проведена замена рукавных фильтров газоочистных сооружений. Стоимость проекта составила 20 млн руб., сообщают в пресс-службе предприятия.
Замена фильтров позволяет снизить выбросы пыли, минимизировать воздействие производства на окружающую среду.
Фильтры выполнены из инновационных материалов со специальными свойствами ткани, дополнительной пропиткой и укрепляющими нитями, которые обеспечивают более прочную конструкцию и сохраняют прочность на протяжении всего срока эксплуатации. Помимо обновления системы фильтрации предприятием проведены ремонт искрогасителей, препятствующих выбросам газов в атмосферу, и настройка режимов регенерации фильтров.
Выбор производителя фильтров проводился с привлечением «Научно-исследовательского института нетканых материалов».
«ПНТЗ неукоснительно следует требованиям законодательства и стремится свести к минимуму нагрузку на экологию. В 2018 году предприятие намерено реализовать ряд общественно значимых мероприятий, направленных на защиту окружающей среды. Бюджет на экологические проекты увеличится на 20%», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
Рукавные фильтры газоочистных сооружений — элементы фильтрации промышленных газов металлургического производства. Мероприятия по замене газоочистного оборудования проводятся на ПНТЗ ежегодно. Система газоочистки ПНТЗ позволяет улавливать 99,9% вырабатываемых при производстве технологических газов, обеспечивая их очистку в соответствии с природоохранными законами Российской РФ и европейскими нормами.
Замена фильтров позволяет снизить выбросы пыли, минимизировать воздействие производства на окружающую среду.
Фильтры выполнены из инновационных материалов со специальными свойствами ткани, дополнительной пропиткой и укрепляющими нитями, которые обеспечивают более прочную конструкцию и сохраняют прочность на протяжении всего срока эксплуатации. Помимо обновления системы фильтрации предприятием проведены ремонт искрогасителей, препятствующих выбросам газов в атмосферу, и настройка режимов регенерации фильтров.
Выбор производителя фильтров проводился с привлечением «Научно-исследовательского института нетканых материалов».
«ПНТЗ неукоснительно следует требованиям законодательства и стремится свести к минимуму нагрузку на экологию. В 2018 году предприятие намерено реализовать ряд общественно значимых мероприятий, направленных на защиту окружающей среды. Бюджет на экологические проекты увеличится на 20%», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
Рукавные фильтры газоочистных сооружений — элементы фильтрации промышленных газов металлургического производства. Мероприятия по замене газоочистного оборудования проводятся на ПНТЗ ежегодно. Система газоочистки ПНТЗ позволяет улавливать 99,9% вырабатываемых при производстве технологических газов, обеспечивая их очистку в соответствии с природоохранными законами Российской РФ и европейскими нормами.
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