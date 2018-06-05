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УБРиР с начала года увеличил ипотечный портфель на 60%

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с начала года нарастил портфель ипотечных кредитов до 1,6 млрд руб. Рост по сравнению с IV кварталом составил 60%. Наибольший объем кредитов выдан в Екатеринбурге и Свердловской области, в Челябинске и в Уфе, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



Согласно статистике УБРиР, в Екатеринбурге и Свердловской области, Челябинске, Тюмени и Новосибирске чаще всего клиенты оформляют ипотеку для приобретения двухкомнатных квартир, в Уфе, Казани, Кирове — однокомнатных, а в Перми — трехкомнатных.



Средний размер кредита также варьируется в зависимости от города: наибольший — 2,2 млн руб. — в Казани, а наименьший — 1,4 млн руб. — в Кирове. Самый крупный ипотечный займ — 30 млн руб. — был оформлен в Екатеринбурге. Подробнее о каждом городе, где УБРиР выдает ипотеку — в инфографике.



«Сейчас ипотечные кредиты становятся все доступнее: в апреле средняя ставка по рынку опустилась ниже 10% годовых. Кроме того, сами банки активно стимулируют клиентов к оформлению жилищных кредитов, снижая их стоимость за счет партнерских программ с застройщиками. Мы, в частности, предлагаем нашим клиентам получить жилищный кредит под ставку 8,9% годовых. За счет стимулирующих предложений мы планируем увеличить объемы выдач ипотечных кредитов до 5 млрд руб. к концу года», — сообщила руководитель проектов УБРиР Любовь Торопицына.

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