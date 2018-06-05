Кризис

Более 80% россиян не одобряют идею повышения пенсионного возраста

5 июнь 2018 (15:06)

Только 6% россиян одобряют идею повышения пенсионного возраста в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

82% граждан выступают против этой инициативы. Остальные россияне относятся к данной идее безразлично.

По мнению опрошенных, главные мотивы у правительства РФ — это отсутствие средств на выплату пенсий (19%), нежелание тратить на это деньги (16%) и стремление пополнить федеральный бюджет (11%).

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