Кризис
Более 80% россиян не одобряют идею повышения пенсионного возраста
5 июнь 2018 (15:06)
Только 6% россиян одобряют идею повышения пенсионного возраста в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
82% граждан выступают против этой инициативы. Остальные россияне относятся к данной идее безразлично.
По мнению опрошенных, главные мотивы у правительства РФ — это отсутствие средств на выплату пенсий (19%), нежелание тратить на это деньги (16%) и стремление пополнить федеральный бюджет (11%).
82% граждан выступают против этой инициативы. Остальные россияне относятся к данной идее безразлично.
По мнению опрошенных, главные мотивы у правительства РФ — это отсутствие средств на выплату пенсий (19%), нежелание тратить на это деньги (16%) и стремление пополнить федеральный бюджет (11%).
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