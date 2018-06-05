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Кондитерское предприятие «9 островов» оштрафовано на 750 тыс. рублей за привлечение к работе иностранцев
5 июнь 2018 (14:22)
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. В Верхней Пышме ООО «Производственное объединение «9 островов» оштрафовано на 750 тыс. рублей за привлечение к работе иностранцев при отсутствии у них разрешения на работу.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, трое иностранных граждан были допущены к работе с готовой пищевой продукцией, то есть фактически работали кондитерами.
По результатам проверки в отношении предприятия возбудили дело по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина при отсутствии у него разрешения на работу». По результатам его рассмотрения предприятие оштрафовано на 750 тыс. рублей.
Факта нарушения пребывания на территории Российской Федерации у иностранных граждан не установлено. В настоящее время они получили патенты на право осуществление трудовой деятельности на территории РФ.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, трое иностранных граждан были допущены к работе с готовой пищевой продукцией, то есть фактически работали кондитерами.
По результатам проверки в отношении предприятия возбудили дело по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина при отсутствии у него разрешения на работу». По результатам его рассмотрения предприятие оштрафовано на 750 тыс. рублей.
Факта нарушения пребывания на территории Российской Федерации у иностранных граждан не установлено. В настоящее время они получили патенты на право осуществление трудовой деятельности на территории РФ.
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