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Госдума разрешила банкам блокировать карты при подозрении на хищение средств

УрБК, Москва, 05.06.2018. Госдума в третьем чтении приняла законопроект, предусматривающий блокировку банковских карт при подозрении на хищение средств. Об этом сообщает «Прайм».



Документ законодательно закрепляет право банка на приостановление на срок до двух рабочих дней перевода денежных средств и использования электронных средств платежей (электронные кошельки, предоплаченные банковские карты, мобильные приложения) при выявлении признаков совершения перевода без согласия плательщика.



В случае выявления таких признаков банк будет обязан незамедлительно проинформировать об этом клиента, который сможет подтвердить совершение операции либо заявить о ее незаконности.

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