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Финансовая группа УБРиР выдала 10 млн евро белорусской «дочке» Газпромбанка
5 июнь 2018 (13:40)
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. АО «ВУЗ-банк», входящий в финансовую Группу Уральского банка реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР»), выступил в качестве участника синдицированного кредита для белорусского банка ОАО «Белгазпромбанк». ВУЗ-банк профинансировал заемщика на 10 млн евро сроком на 2 года. Организатором сделки стал АО «Газпромбанк».
Как сообщает пресс-служба УБРир, общий объем кредита составил 117,5 млн евро. Помимо ВУЗ-банка и Газпромбанка в качестве участников синдиката также выступили: ПАО Банк «ФК Открытие», АО АКБ «НОВИКОМБАНК», Всероссийский банк развития регионов, Евразийский банк развития, ПАО «Совкомбанк», ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО АКБ «Связь-Банк», Джей энд Ти Банк (АО). Кредит был выдан на общекорпоративные цели, в том числе финансирование программы заемщика по увеличению кредитного портфеля.
ВУЗ-банк уже не первый раз участвует в синдикатах белорусских банков. Так, в июле 2016 года банк стал одним из кредиторов Беларусбанка. В феврале 2018 года банк выступил со-организатором сделки для белорусской «дочки» Альфа-Банка, а в апреле выдал кредит Банку развития республики Беларусь. По словам руководителя дирекции финансовых рынков Группы УБРиР Владимира Зотова, сделки российских банков с белорусской стороной являются выгодными для всех участников процесса.
«С учетом белорусского законодательства, местным банкам выгодно привлекать длинные кредиты, а для российских кредиторов участие в синдикате приносит хороший комиссионный и процентный доход. Более того, сделки такого рода повышают экспертизу по рискам при оценке надежности потенциального заемщика», — пояснил Владимир Зотов.
Как сообщает пресс-служба УБРир, общий объем кредита составил 117,5 млн евро. Помимо ВУЗ-банка и Газпромбанка в качестве участников синдиката также выступили: ПАО Банк «ФК Открытие», АО АКБ «НОВИКОМБАНК», Всероссийский банк развития регионов, Евразийский банк развития, ПАО «Совкомбанк», ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО АКБ «Связь-Банк», Джей энд Ти Банк (АО). Кредит был выдан на общекорпоративные цели, в том числе финансирование программы заемщика по увеличению кредитного портфеля.
ВУЗ-банк уже не первый раз участвует в синдикатах белорусских банков. Так, в июле 2016 года банк стал одним из кредиторов Беларусбанка. В феврале 2018 года банк выступил со-организатором сделки для белорусской «дочки» Альфа-Банка, а в апреле выдал кредит Банку развития республики Беларусь. По словам руководителя дирекции финансовых рынков Группы УБРиР Владимира Зотова, сделки российских банков с белорусской стороной являются выгодными для всех участников процесса.
«С учетом белорусского законодательства, местным банкам выгодно привлекать длинные кредиты, а для российских кредиторов участие в синдикате приносит хороший комиссионный и процентный доход. Более того, сделки такого рода повышают экспертизу по рискам при оценке надежности потенциального заемщика», — пояснил Владимир Зотов.
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