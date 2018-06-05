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Суд взыскал с «Водоканалсервиса» в Пышме 50 тыс. рублей из-за незакрытой ямы
5 июнь 2018 (13:19)
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. С МУП ПГО «Водоканалсервис» в Пышме по решению суда взыскано 50 тыс. руб. в пользу несовершеннолетнего, который упал в выгребную яму, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
Инцидент произошел в июне 2017 года. Мальчик провалился в незакрытую яму на улице Комсомольской в Пышме. Серьезных травм ребенок не получил. Однако после происшествия у него появилась боязнь темноты и проблемы с речью.
Вследствие этого прокуратура подала иск о взыскании с муниципального предприятия в пользу ребенка 50 тыс. руб. в качестве моральной компенсации. Камышловский районный суд требование надзорного ведомства удовлетворил в полном объеме.
Ответчик обжаловал решение первой инстанции в Свердловском областном суде. В предприятии заявили, что выгребная яма входит в состав имущества многоквартирного дома, поэтому за ее содержание отвечает управляющая организация.
«Однако, как следует из материалов дела, именно ответчиком были устранены нарушения после падения ребенка в локальную выгребную яму — поддон из деревянных материалов был заменен на оборудованный люк в соответствии с требованиями нормативно-технической документации», — говорится в сообщении.
На этом основании судебная коллегия оставила апелляцию ответчика без удовлетворения.
Инцидент произошел в июне 2017 года. Мальчик провалился в незакрытую яму на улице Комсомольской в Пышме. Серьезных травм ребенок не получил. Однако после происшествия у него появилась боязнь темноты и проблемы с речью.
Вследствие этого прокуратура подала иск о взыскании с муниципального предприятия в пользу ребенка 50 тыс. руб. в качестве моральной компенсации. Камышловский районный суд требование надзорного ведомства удовлетворил в полном объеме.
Ответчик обжаловал решение первой инстанции в Свердловском областном суде. В предприятии заявили, что выгребная яма входит в состав имущества многоквартирного дома, поэтому за ее содержание отвечает управляющая организация.
«Однако, как следует из материалов дела, именно ответчиком были устранены нарушения после падения ребенка в локальную выгребную яму — поддон из деревянных материалов был заменен на оборудованный люк в соответствии с требованиями нормативно-технической документации», — говорится в сообщении.
На этом основании судебная коллегия оставила апелляцию ответчика без удовлетворения.
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