Новости дня

Суд взыскал с «Водоканалсервиса» в Пышме 50 тыс. рублей из-за незакрытой ямы

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. С МУП ПГО «Водоканалсервис» в Пышме по решению суда взыскано 50 тыс. руб. в пользу несовершеннолетнего, который упал в выгребную яму, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Инцидент произошел в июне 2017 года. Мальчик провалился в незакрытую яму на улице Комсомольской в Пышме. Серьезных травм ребенок не получил. Однако после происшествия у него появилась боязнь темноты и проблемы с речью.



Вследствие этого прокуратура подала иск о взыскании с муниципального предприятия в пользу ребенка 50 тыс. руб. в качестве моральной компенсации. Камышловский районный суд требование надзорного ведомства удовлетворил в полном объеме.



Ответчик обжаловал решение первой инстанции в Свердловском областном суде. В предприятии заявили, что выгребная яма входит в состав имущества многоквартирного дома, поэтому за ее содержание отвечает управляющая организация.



«Однако, как следует из материалов дела, именно ответчиком были устранены нарушения после падения ребенка в локальную выгребную яму — поддон из деревянных материалов был заменен на оборудованный люк в соответствии с требованиями нормативно-технической документации», — говорится в сообщении.



На этом основании судебная коллегия оставила апелляцию ответчика без удовлетворения.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: