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Госдолг Свердловской области на 1 июня составил 50,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. С начала года государственный долг Свердловской области снизился на 25,3 млрд руб. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



По состоянию на 1 июня 2018 года госдолг субъекта составляет 50,3 млрд руб.



«Это снижение обусловлено досрочным погашением кредитов коммерческих банков в связи с успешным исполнением бюджета по доходам. Уровень долговой нагрузки по состоянию на 1 июня составил 24,3% к общему объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, что на 14,6% ниже уровня на начало года», — уточнила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.



Отметим, что за январь-май 2018 года в региональный бюджет поступили доходы на сумму 99,6 млрд руб., что на 11,9% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

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