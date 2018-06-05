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Госдолг Свердловской области на 1 июня составил 50,3 млрд рублей
5 июнь 2018 (12:58)
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. С начала года государственный долг Свердловской области снизился на 25,3 млрд руб. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.
По состоянию на 1 июня 2018 года госдолг субъекта составляет 50,3 млрд руб.
«Это снижение обусловлено досрочным погашением кредитов коммерческих банков в связи с успешным исполнением бюджета по доходам. Уровень долговой нагрузки по состоянию на 1 июня составил 24,3% к общему объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, что на 14,6% ниже уровня на начало года», — уточнила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
Отметим, что за январь-май 2018 года в региональный бюджет поступили доходы на сумму 99,6 млрд руб., что на 11,9% больше уровня аналогичного периода прошлого года.
По состоянию на 1 июня 2018 года госдолг субъекта составляет 50,3 млрд руб.
«Это снижение обусловлено досрочным погашением кредитов коммерческих банков в связи с успешным исполнением бюджета по доходам. Уровень долговой нагрузки по состоянию на 1 июня составил 24,3% к общему объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, что на 14,6% ниже уровня на начало года», — уточнила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
Отметим, что за январь-май 2018 года в региональный бюджет поступили доходы на сумму 99,6 млрд руб., что на 11,9% больше уровня аналогичного периода прошлого года.
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