Дайджест
Apple представила новую версию операционной системы iOS
5 июнь 2018 (12:51)
Корпорация Apple представила новую версию операционной системы iOS. Презентация прошла в рамках конференции WWDC, трансляция которой велась на сайте компании.
В Apple объявили, что ускорят производительность всех устройств на новой версии ОС. Так, приложения будут запускаться на 40% быстрее, а камера — на 70%. Разработчики также полностью переделали приложение «Фото», обновив дизайн и улучшив поиск по фотографиям. В системе появится новое приложение Measure, которое в дополненной реальности позволяет измерять размеры объектов.
В шторке уведомлений появилась группировка по приложениям. Каждую неделю смартфон будет составлять график использования с указанием, сколько часов пользователь провел в соцсетях или мессенджерах. Также можно будет задать ограничение на время использования смартфона.
В Apple объявили, что ускорят производительность всех устройств на новой версии ОС. Так, приложения будут запускаться на 40% быстрее, а камера — на 70%. Разработчики также полностью переделали приложение «Фото», обновив дизайн и улучшив поиск по фотографиям. В системе появится новое приложение Measure, которое в дополненной реальности позволяет измерять размеры объектов.
В шторке уведомлений появилась группировка по приложениям. Каждую неделю смартфон будет составлять график использования с указанием, сколько часов пользователь провел в соцсетях или мессенджерах. Также можно будет задать ограничение на время использования смартфона.
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