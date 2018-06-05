Дайджест
Индия выступила против введения односторонних барьеров в торговле
5 июнь 2018 (12:50)
Министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху заявил, что введение отдельными странами односторонних барьеров в торговле способно подорвать процесс восстановления мировой экономики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу индийского ведомства.
«Что касается недавнего цикла односторонних торговых мер и предлагаемых в этой связи ответных мер, министр заявил, что такие действия могут остановить хрупкий процесс восстановления мировой экономики», — заявили в пресс-службе.
Он также добавил, что последствия от подобных действий могут причинить непоправимый ущерб основанной на общепризнанных правилах системе многосторонней торговли.
«Что касается недавнего цикла односторонних торговых мер и предлагаемых в этой связи ответных мер, министр заявил, что такие действия могут остановить хрупкий процесс восстановления мировой экономики», — заявили в пресс-службе.
Он также добавил, что последствия от подобных действий могут причинить непоправимый ущерб основанной на общепризнанных правилах системе многосторонней торговли.
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