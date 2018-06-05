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Индия выступила против введения односторонних барьеров в торговле

5 июнь 2018 (12:50)

Министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху заявил, что введение отдельными странами односторонних барьеров в торговле способно подорвать процесс восстановления мировой экономики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу индийского ведомства.

«Что касается недавнего цикла односторонних торговых мер и предлагаемых в этой связи ответных мер, министр заявил, что такие действия могут остановить хрупкий процесс восстановления мировой экономики», — заявили в пресс-службе.

Он также добавил, что последствия от подобных действий могут причинить непоправимый ущерб основанной на общепризнанных правилах системе многосторонней торговли.

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