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Минфин США продлил срок завершения сделок с En+

5 июнь 2018 (12:50)

Минфин США продлил срок завершения сделок с группой компаний En+ и«Евросибэнерго» до 23 октября. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что американские инвесторы могли проводить сделки с компаниями до 5 июня.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении сделок с ГАЗом и «Русалом». Все компании находятся в санкционном списке, опубликованном ранее американским Минфином.

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