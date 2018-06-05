Дайджест
Минфин США продлил срок завершения сделок с En+
5 июнь 2018 (12:50)
Минфин США продлил срок завершения сделок с группой компаний En+ и«Евросибэнерго» до 23 октября. Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что американские инвесторы могли проводить сделки с компаниями до 5 июня.
Ранее аналогичное решение было принято в отношении сделок с ГАЗом и «Русалом». Все компании находятся в санкционном списке, опубликованном ранее американским Минфином.
Отмечается, что американские инвесторы могли проводить сделки с компаниями до 5 июня.
Ранее аналогичное решение было принято в отношении сделок с ГАЗом и «Русалом». Все компании находятся в санкционном списке, опубликованном ранее американским Минфином.
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