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Около 70% клиентов уральского корпоративного рынка и госсегмента подключают услугу VPN «МегаФона»
5 июнь 2018 (12:36)
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. Порядка 70% клиентов уральского корпоративного рынка и государственного сегмента подключают услугу VPN компании «МегаФон». Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.
«К началу лета челябинские и свердловские компании, а также госструктуры усилили информационную безопасность. Именно в этих регионах связисты зафиксировали двукратный рост запросов на организацию виртуальных частных сетей (VPN) в сравнении с прошлым годом. Каждое второе подключение к приватной передаче данных телеком-инженеры провели для компаний Свердловской области», — рассказали в пресс-службе.
По данным исследователей холдинга «Ромир», в общероссийских масштабах уже каждая третья компания настроила защищенную корпоративную сеть передачи данных — VPN. На Урале, по аналитике «МегаФона», госведомства, банки, телеком-компании, коммунальные предприятия и организации энергетической отрасли вкладывают наибольший объем инвестиций в создание безопасной сети для передачи конфиденциальных данных между подразделениями компании.
Поэтому около 70% уральских компаний и госорганизаций подключают услугу VPN «МегаФона»: она позволяет объединить в одну защищённую корпоративную сеть региональные офисы компании, территориально удалённые друг от друга.
«Защита информационных ресурсов — вопрос первостепенной важности и в сфере госуправления, и среди участников бизнеса. Для этого доступ к конфиденциальным сведениям о клиентах или коммерческие тайны организации надежно защищают. Все данные, передаваемые по VPN-каналам, зашифрованы. Наши клиенты также активно используют частную защищенную сеть как дополнительную защиту от хакерских атак и промышленного шпионажа», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.
VPN работает «поверх» публичных соединений, скрывая содержимое отправленной информации. Благодаря такому подключению сотрудники получают безопасный доступ к ресурсам, электронным базам данных, не опасаясь утечки информации.
Подробнее об услуге «Виртуальная частная сеть» (IP VPN) на сайте.
«К началу лета челябинские и свердловские компании, а также госструктуры усилили информационную безопасность. Именно в этих регионах связисты зафиксировали двукратный рост запросов на организацию виртуальных частных сетей (VPN) в сравнении с прошлым годом. Каждое второе подключение к приватной передаче данных телеком-инженеры провели для компаний Свердловской области», — рассказали в пресс-службе.
По данным исследователей холдинга «Ромир», в общероссийских масштабах уже каждая третья компания настроила защищенную корпоративную сеть передачи данных — VPN. На Урале, по аналитике «МегаФона», госведомства, банки, телеком-компании, коммунальные предприятия и организации энергетической отрасли вкладывают наибольший объем инвестиций в создание безопасной сети для передачи конфиденциальных данных между подразделениями компании.
Поэтому около 70% уральских компаний и госорганизаций подключают услугу VPN «МегаФона»: она позволяет объединить в одну защищённую корпоративную сеть региональные офисы компании, территориально удалённые друг от друга.
«Защита информационных ресурсов — вопрос первостепенной важности и в сфере госуправления, и среди участников бизнеса. Для этого доступ к конфиденциальным сведениям о клиентах или коммерческие тайны организации надежно защищают. Все данные, передаваемые по VPN-каналам, зашифрованы. Наши клиенты также активно используют частную защищенную сеть как дополнительную защиту от хакерских атак и промышленного шпионажа», — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.
VPN работает «поверх» публичных соединений, скрывая содержимое отправленной информации. Благодаря такому подключению сотрудники получают безопасный доступ к ресурсам, электронным базам данных, не опасаясь утечки информации.
Подробнее об услуге «Виртуальная частная сеть» (IP VPN) на сайте.
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