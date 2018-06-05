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Проблему обманутых дольщиков власти Свердловской области планируют решить к 2021 году
5 июнь 2018 (12:15)
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. Власти Свердловской области к началу 2021 года планируют полностью решить проблему обманутых дольщиков. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала со ссылкой на губернатора региона Евгения Куйвашева.
«К концу 2020 года проблему обманутых дольщиков в регионе мы полностью решим, для этого необходимо ввести в эксплуатацию 21 дом. Все необходимые механизмы — и нормативные, и организационные — у нас для этого есть», — пояснил Е. Куйвашев, выступая перед депутатами регионального Законодательного собрания.
По его словам, в 2017 году в регионе завершено строительство пяти проблемных домов, восстановлены нарушенные права более восьмисот граждан.
«К концу 2020 года проблему обманутых дольщиков в регионе мы полностью решим, для этого необходимо ввести в эксплуатацию 21 дом. Все необходимые механизмы — и нормативные, и организационные — у нас для этого есть», — пояснил Е. Куйвашев, выступая перед депутатами регионального Законодательного собрания.
По его словам, в 2017 году в регионе завершено строительство пяти проблемных домов, восстановлены нарушенные права более восьмисот граждан.
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