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Более 80% россиян не одобряют идею повышения пенсионного возраста

УрБК, Москва, 05.06.2018. Только 6% россиян одобряют идею повышения пенсионного возраста в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).



82% граждан выступают против этой инициативы. Остальные россияне относятся к данной идее безразлично.



По мнению опрошенных, главные мотивы у правительства РФ — это отсутствие средств на выплату пенсий (19%), нежелание тратить на это деньги (16%) и стремление пополнить федеральный бюджет (11%).

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