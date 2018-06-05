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В Екатеринбурге дипломаты и бизнесмены провели неформальную встречу на поле для гольфа

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. В Екатеринбурге сотрудники дипломатических миссий, члены правительства Свердловской области и представители бизнес-сообщества приняли участие в турнире по гольфу Diplomatic Golf Cup. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Гостями мероприятия стали представители генеральных консульств Германии, США, Чехии, Болгарии, Азербайджана, Киргизии, Китая, представители отделений посольства Республики Беларусь и почетных консульств Италии и Монголии. Вместе с ними на поле сыграли представители Уральской торгово-промышленной палаты, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, МИД России и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», а также иностранных торговых представительств.



Отельный бизнес сформировал собственную команду из представителей Hyatt Regency Ekaterinburg и Angelo.



Турнир Diplomatic Golf Cup прошел в Екатеринбурге во второй раз. Впервые представители дипломатических миссий и торговых представительств вышли на гольф-поле 3 июня 2017 года.

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