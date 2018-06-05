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В I квартале налоговые органы Свердловской области рассмотрели жалобы на сумму более 1 млрд рублей
5 июнь 2018 (11:24)
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. За I квартал 2018 года в Управление ФНС России по Свердловской области поступило 545 жалоб, из них рассмотрено 377 жалоб на сумму 1 млрд 104 млн 009 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Из 377 рассмотренных жалоб Управлением удовлетворено 179 (47,5% от их общего количества) на сумму 350 891 тыс. руб. (31,8% от обжалуемой суммы).
Из общего числа удовлетворенных жалоб 118 поступили от юридических лиц, 43 — от индивидуальных предпринимателей и 18 — от физических лиц.
Из 377 рассмотренных жалоб Управлением удовлетворено 179 (47,5% от их общего количества) на сумму 350 891 тыс. руб. (31,8% от обжалуемой суммы).
Из общего числа удовлетворенных жалоб 118 поступили от юридических лиц, 43 — от индивидуальных предпринимателей и 18 — от физических лиц.
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