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В I квартале налоговые органы Свердловской области рассмотрели жалобы на сумму более 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. За I квартал 2018 года в Управление ФНС России по Свердловской области поступило 545 жалоб, из них рассмотрено 377 жалоб на сумму 1 млрд 104 млн 009 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Из 377 рассмотренных жалоб Управлением удовлетворено 179 (47,5% от их общего количества) на сумму 350 891 тыс. руб. (31,8% от обжалуемой суммы).



Из общего числа удовлетворенных жалоб 118 поступили от юридических лиц, 43 — от индивидуальных предпринимателей и 18 — от физических лиц.

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