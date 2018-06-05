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Предприятия Росатома примут участие в создании единого центра ядерной медицины в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил профильным министерствам и ведомствам проработать вопрос создания в Екатеринбурге единого центра ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний с использованием перспективных отечественных разработок. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Глава региона 4 июня 2018 года на совещании, посвященном развитию ядерной медицины, отметил, что в настоящее время на Среднем Урале есть все предпосылки для формирования пилотного центра компетенций в сфере диагностики и лечения онкозаболеваний.



«У нашего региона налажено взаимодействие с ГК «Росатом», федеральной сетью центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи», вузами. Кроме того, в Свердловской области есть несколько компаний, производящих радиофармпрепараты и оборудование для ядерной медицины. Проект свердловского Института реакторных материалов в 2017 году получил поддержку Фонда технологического развития промышленности Свердловской области. По словам ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова, в вузе сегодня накоплены уникальный опыт и научные разработки, на основе которых сегодня создается Циклотронный центр ядерной медицины УрФУ», — сказал Е. Куйвашев.



Предполагается, что Центр, который должен начать работу уже в этом году, будет заниматься разработкой и производством радиофармпрепаратов, необходимых для диагностики и терапии, а также подготовкой научных и медицинских кадров.



Представители «Русатом Хэлскеа» (компания ГК «Росатом») и «ПЭТ-Технолоджи», приглашенные на совещание, представили свои варианты создания в Свердловской области центра ядерной медицины, отметив большой потенциал этой инициативы.



Е. Куйвашев поручил членам кабмина внимательно изучить все варианты формирования центра, проработать финансовые модели реализации проекта и заключить первые соглашения с его участниками уже на полях «Иннопрома-2018».

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