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Назначен начальник ГУ МЧС России по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил начальником ГУ МЧС России по Свердловской области Виктора Теряева.



Ранее с 21 августа 2017 года он занимал должность заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области, а до этого, со 2 марта 2015 года, занимал пост первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Тюменской области.



Имеет высшее квалификационное звание «Мастер». Специальное звание «полковник внутренней службы».

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