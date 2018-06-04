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В Екатеринбурге бывшего директора управляющей компании обвиняют в хищении 65 млн рублей
4 июнь 2018 (17:43)
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Экс-глава управляющей компании обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
По версии следствия, в период с июня 2015 года по декабрь 2016 года директор ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» организовал подделку протоколов общих собраний и бюллетеней для голосования, проводимых по вопросу выбора управляющей компании. Данные документы предоставляли право управления 111 многоквартирными домами в Орджоникидзевском административном районе г. Екатеринбурга. Подделка протоколов и бюллетеней для голосования была организована с целью включения этих домов в реестр домов, обслуживаемых ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург».
«В последующем директор управляющей компании путем обмана и предоставления фиктивных платежных документов похитил денежные средства, внесенные жильцами вышеуказанных многоквартирных домов на счет ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» в счет оплаты предоставленных им коммунальных услуг, на общую сумму свыше 65,2 млн. руб.», — говорится в сообщении прокуратуры.
Экс-глава управляющей компании обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
По версии следствия, в период с июня 2015 года по декабрь 2016 года директор ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» организовал подделку протоколов общих собраний и бюллетеней для голосования, проводимых по вопросу выбора управляющей компании. Данные документы предоставляли право управления 111 многоквартирными домами в Орджоникидзевском административном районе г. Екатеринбурга. Подделка протоколов и бюллетеней для голосования была организована с целью включения этих домов в реестр домов, обслуживаемых ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург».
«В последующем директор управляющей компании путем обмана и предоставления фиктивных платежных документов похитил денежные средства, внесенные жильцами вышеуказанных многоквартирных домов на счет ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» в счет оплаты предоставленных им коммунальных услуг, на общую сумму свыше 65,2 млн. руб.», — говорится в сообщении прокуратуры.
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