Дайджест
В Москве откроется постоянный мексиканский центр бизнеса
4 июнь 2018 (17:40)
В Москве откроется постоянный мексиканский центр бизнеса и проведения выставок, передает РИА «Новости».
По словам гендиректора центра Америко Аляторре, на постоянный основе центр начнет работать с 11 июня. Он также добавил, что центр расположен в Москве на территории агрокластера «Фудсити».
Аляторре назвал данный проект самым важным в истории торговых отношений Мексики и России.
По словам гендиректора центра Америко Аляторре, на постоянный основе центр начнет работать с 11 июня. Он также добавил, что центр расположен в Москве на территории агрокластера «Фудсити».
Аляторре назвал данный проект самым важным в истории торговых отношений Мексики и России.
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