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В Бурятии резко выросла площадь лесных пожаров

В Бурятии площадь лесных пожаров за сутки выросла до 450 гектаров. Об этом сообщает РИА «Новости».



По данным агентства, в настоящее время продолжаются работы по тушению пяти лесных пожаров на территории Селенгинского района и Тункинского национального парка.



Как отмечается, два очага были локализованы, а остальные три продолжают действовать.При этом «площадь пройденная огнем составляет около 450 гектаров».

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