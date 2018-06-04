Дайджест
В Бурятии резко выросла площадь лесных пожаров
4 июнь 2018 (17:40)
В Бурятии площадь лесных пожаров за сутки выросла до 450 гектаров. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в настоящее время продолжаются работы по тушению пяти лесных пожаров на территории Селенгинского района и Тункинского национального парка.
Как отмечается, два очага были локализованы, а остальные три продолжают действовать.При этом «площадь пройденная огнем составляет около 450 гектаров».
По данным агентства, в настоящее время продолжаются работы по тушению пяти лесных пожаров на территории Селенгинского района и Тункинского национального парка.
Как отмечается, два очага были локализованы, а остальные три продолжают действовать.При этом «площадь пройденная огнем составляет около 450 гектаров».
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