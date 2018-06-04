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Россиян предупредили о вспышке сальмонеллеза в Бельгии

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в Бельгии. Об этом сообщается на сайте ведомства.



«В нескольких школах и детских садах Фландрии (северная область Бельгии) у детей от четырех до 11 лет был диагностирован сальмонеллез, более 60 детей были госпитализированы, у 37 из них диагноз сальмонеллеза был подтвержден лабораторно», — говорится в сообщении.



В ведомстве добавили, что по данным местных властей причиной заражения могли стать продукты питания.



При этом источник заражения и вектор распространения пока не установлены.

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