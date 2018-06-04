Дайджест
Россиян предупредили о вспышке сальмонеллеза в Бельгии
4 июнь 2018 (17:40)
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в Бельгии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В нескольких школах и детских садах Фландрии (северная область Бельгии) у детей от четырех до 11 лет был диагностирован сальмонеллез, более 60 детей были госпитализированы, у 37 из них диагноз сальмонеллеза был подтвержден лабораторно», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по данным местных властей причиной заражения могли стать продукты питания.
При этом источник заражения и вектор распространения пока не установлены.
«В нескольких школах и детских садах Фландрии (северная область Бельгии) у детей от четырех до 11 лет был диагностирован сальмонеллез, более 60 детей были госпитализированы, у 37 из них диагноз сальмонеллеза был подтвержден лабораторно», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по данным местных властей причиной заражения могли стать продукты питания.
При этом источник заражения и вектор распространения пока не установлены.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать