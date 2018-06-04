Дайджест
Инвестбанк Rothschild & Co поможет Олегу Дерипаске продать часть активов
4 июнь 2018 (17:40)
Инвестбанк Rothschild & Co займется продажей части контрольного пакета Олега Дерипаски в холдинге En+. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Компания наняла банк семейства Ротшильд для поиска новых инвесторов, чтобы снизить долю Олега Дерипаски в En+ с 66 до менее 50 процентов. Также En+ наняла рекрутинговую компанию Russell Reynolds для поиска новых независимых директоров.
1 июня агентство ТАСС сообщило, что правительство может перерегистрировать компанию «Русал»Олега Дерипаски в российских офшорах, которые будут созданы на островах Октябрьский и Русский.
Компания наняла банк семейства Ротшильд для поиска новых инвесторов, чтобы снизить долю Олега Дерипаски в En+ с 66 до менее 50 процентов. Также En+ наняла рекрутинговую компанию Russell Reynolds для поиска новых независимых директоров.
1 июня агентство ТАСС сообщило, что правительство может перерегистрировать компанию «Русал»Олега Дерипаски в российских офшорах, которые будут созданы на островах Октябрьский и Русский.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ОК «Русал» может перерегистрироваться в российских офшорах
- США могут позволить Олегу Дерипаске сохранить долю в En+ до 40% в рамках договора об отмене санкций
- Совет директоров En+ Group официально принял отставку Олега Дерипаски
- Глава Минпромторга не исключил выкуп доли Олега Дерипаски в ОК «Русал» государством
- Аэропорт Норильска отказался принимать самолет Олега Дерипаски без объяснения причин