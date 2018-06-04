Дайджест

Инвестбанк Rothschild & Co поможет Олегу Дерипаске продать часть активов

Инвестбанк Rothschild & Co займется продажей части контрольного пакета Олега Дерипаски в холдинге En+. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.



Компания наняла банк семейства Ротшильд для поиска новых инвесторов, чтобы снизить долю Олега Дерипаски в En+ с 66 до менее 50 процентов. Также En+ наняла рекрутинговую компанию Russell Reynolds для поиска новых независимых директоров.



1 июня агентство ТАСС сообщило, что правительство может перерегистрировать компанию «Русал»Олега Дерипаски в российских офшорах, которые будут созданы на островах Октябрьский и Русский.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: