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В Екатеринбурге жильцы ЖК «Западный» на месяц останутся без газа из-за мер, принятых к ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. В Екатеринбурге ЖК «Западный» с 15 июня по 15 июля 2018 года останется без газа в связи с усиленными мерами безопасности в период проведения матчей Чемпионата мира по футболу. Об этом рассказали жильцы комплекса в соцсетях.



По словам граждан, управляющая компания «Квартал», обслуживающая их дома, разместила соответствующие объявления в подъездах домов «Западного». В них указано, что приостановка подачи газа производится в соответствии с указом президента РФ от 9 мая 2017 года № 202, а также «Правилами приостановления деятельности опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, расположенных в субъектах РФ, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности при проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, на период введения указанных мер».



Между тем граждане отмечают, что из-за данного ограничения они на целый месяц лишаются не только возможности пользоваться газовыми плитами, но и горячей воды.



«Наша управляющая компания собирается отключать газ на целый месяц из-за проведения ЧМ-2018. На территории жилого комплекса все квартиры отапливаются благодаря газу, горячая вода поступает тоже за счет газа (бойлер), а также варочные панели тоже газовые», — сообщает жительница «Западного».

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