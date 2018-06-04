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«Уральские авиалинии» признаны лучшим налогоплательщиком Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» вновь завоевала статус «Лучший налогоплательщик года» по итогам общегородского конкурса, организованного администрацией Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



«По традиции конкурс определил наиболее добросовестных налогоплательщиков, способствующих развитию города. Из 14 претендентов, отобранных экспертным жюри к финальному голосованию, были выбраны 5 лучших компаний, при этом «Уральские авиалинии» заняли первое место в этой пятерке», — рассказали в пресс-службе.



По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перечислили 3 157 853 тыс. руб. в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней. Кроме того, авиакомпания направила 472 574 тыс. руб. в качестве платежей по налогу на доходы физических лиц.



«Авиакомпания «Уральские авиалинии» — социально-ответственная компания, мы понимаем значимость платежей в бюджет, от наполнения которого зависит жизнь тысяч людей. Мы живем в Екатеринбурге, здесь платим налоги — значит, даем возможность развиваться нашему городу, делать его еще привлекательнее и комфортнее», — отмечает генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.



Напомним, администрация Екатеринбурга проводит конкурс «Лучший налогоплательщик года» с 2011 года. Среди его целей — определение и поощрение организаций, являющихся добросовестными налогоплательщиками, способствующими развитию Екатеринбурга, укреплению его авторитета и инвестиционной привлекательности.

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