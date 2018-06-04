Чартеры-«отказники»

В период проведения в Екатеринбурге матчей Чемпионата мира по футболу ряд авиакомпаний и туроператоров получили отказ в подтверждении слотов на чартерные рейсы в аэропорту Кольцово. Участники туррынка намерены решить эту проблему, организовав вылет туристов через авиаузел Челябинска, куда пассажиров вместе с багажом будут доставлять на автобусах. Однако эксперты опасаются, что далеко не всех граждан такой вариант устроит, и они станут требовать с турфирм компенсации за неудобства.Представители бизнеса отмечают, что сложности с подтверждением слотов в Кольцово возникли у чартеродержателей Anex Tour и «Библио-Глобус» с рейсами авиакомпаний «Россия» и Azur Air в Турцию, на Кипр, а также в российские южные города.«Речь идет о шести рейсах, которые планировалось отправить из Кольцово. Количество пассажиров на них небольшое — около 50 человек на каждом. Также нам известно об аналогичных проблемах с тремя чартерами, которые должны были прилететь в Екатеринбург в дни ЧМ», — рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.Между тем, как пояснили в Кольцово, аэропорт не отменил и не перенаправил в другие города ни одного рейса, имеющегося в его расписании. Отказы в слотах получили те чартеродержатели, которые не подали заявки вовремя.«В последнее время поступает информация от туроператоров, что рейсы переводят в Челябинск. Хочу заметить, что аэропорт Кольцово еще в декабре сообщил, что на чартерные рейсы в дни ЧМ-2018 слоты выдаются заранее. Поскольку есть случаи, когда туроператоры и авиакомпании не предупредили своевременно, нам приходится совместно решать сейчас эти проблемы», — сообщила руководитель отдела туризма и департамента маршрутной сети управляющей компании «Аэропорты Регионов» Валерия Сорокина.По информации УАТ, спровоцировала данную ситуацию распространенная среди российских туроператоров и авиакомпаний практика продаж билетов на чартерные рейсы до получения подтверждения слота от аэропорта.«Прошло множество мероприятий, совещаний, где участникам рынка говорили, что в дни чемпионата будет большая загрузка и ограничения. За полгода было озвучено, что на даты ЧМ нужно отдельно запрашивать слоты, корректировать время прилета или переносить рейс на другие дни: заранее это можно было сделать безболезненно. Но дело в том, что авиакомпании и туроператоры, несмотря на меры, принятые после краха «ВИМ Авиа», зачастую продают туры, еще не получив слоты. То есть фактически рейс может быть заполнен, у туристов путевки на руках, а Кольцово и не знает о том, что будет чартер на эту дату в это время. Поэтому в аэропорту не было ни переносов, ни отмен — эти рейсы просто отсутствовали в расписании», — считает Михаил Мальцев.Эксперты отмечают, что в сложившейся ситуации чартеродержатели приняли решение не отменять сформированные рейсы, а отправить их из аэропорта Челябинска. Для этого туристов будут встречать в Кольцово, вместе с багажом загружать в автобусы и осуществлять трансфер в город вылета.Как отметил президент ГК «Виста» Максим Пузанков, несмотря на возникшие неудобства, на сегодняшний день отказов от туров от пассажиров таких рейсов не поступало. Впрочем, эксперты опасаются, что туроператорам не удастся организовать трансфер с достаточным комфортом, и граждане все же станут требовать компенсации.«В период ЧМ сложно найти комфортабельные автобусы, тем более оснащенные в соответствии с установленными требованиями безопасности. Однако туроператоры заявляют, что эта проблема решена. Тем не менее остаются вопросы с гражданами, требующими индивидуальный трансфер, а также семьями с маленькими детьми, для которых лишние два часа в автобусе — удовольствие очень сомнительное», — рассказал исполнительный директор УАТ.Таким образом, по словам экспертов, проблемы, связанные с отказом Кольцово принять или отправить неподтвержденные чартеры, коснутся примерно 400-500 туристов. Однако представители бизнеса не исключают, что в ближайшие дни может появиться информация о новых рейсах. Смогут ли туроператоры и авиакомпании «в ручном режиме» решить эти проблемы, не нарушив права пассажиров и не вызвав их массового недовольства, остается под вопросом.