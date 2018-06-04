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Екатеринбургские власти безвозмездно передали в собственность РПЦ четыре здания вблизи озера Шарташ
4 июнь 2018 (16:42)
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. Екатеринбургские власти безвозмездно передали в собственность РПЦ четыре здания на ул. Отдыха вблизи озера Шарташ. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Якоб.
«Передать безвозмездно в собственность Православной религиозной организации Александро-Невскому Ново-Тихвинскому женскому монастырю города Екатеринбурга Екатеринбургской епархии московского патриархата Русской Православной Церкви недвижимое имущество, составляющее муниципальную казну муниципального образования «город Екатеринбург», — говорится в документе.
Речь идет о двух жилых и двух нежилых зданиях. Три из них построены в 1930 году, а еще одно — в 1960 году.
«Передать безвозмездно в собственность Православной религиозной организации Александро-Невскому Ново-Тихвинскому женскому монастырю города Екатеринбурга Екатеринбургской епархии московского патриархата Русской Православной Церкви недвижимое имущество, составляющее муниципальную казну муниципального образования «город Екатеринбург», — говорится в документе.
Речь идет о двух жилых и двух нежилых зданиях. Три из них построены в 1930 году, а еще одно — в 1960 году.
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