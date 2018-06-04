Новости дня
Средняя стоимость зарубежного тура на июнь для уральцев выросла на 15%
4 июнь 2018 (16:18)
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. Средняя стоимость тура за рубеж на июнь для жителей РФ увеличилась на 15% к уровню аналогичного периода прошлого года, причем показатели по Уралу здесь не расходятся с общероссийскими. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков.
«Средняя путевка на семью из двоих взрослых и ребенка в июне стала стоить примерно на 25 тыс. руб. дороже, чем год назад. Это если брать недорогие туры. В более высокой ценовой категории разница с прошлым годом еще ощутимее», — пояснил эксперт.
По его словам, основной причиной повышения цен стала разница валютных курсов, также влияние оказало удорожание топлива. В последнюю очередь на стоимости туров сказалась ценовая политика отельеров.
«Средняя путевка на семью из двоих взрослых и ребенка в июне стала стоить примерно на 25 тыс. руб. дороже, чем год назад. Это если брать недорогие туры. В более высокой ценовой категории разница с прошлым годом еще ощутимее», — пояснил эксперт.
По его словам, основной причиной повышения цен стала разница валютных курсов, также влияние оказало удорожание топлива. В последнюю очередь на стоимости туров сказалась ценовая политика отельеров.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге средняя стоимость выставленного на продажу бизнеса выросла на 19%
- В Екатеринбурге средняя стоимость выставленного на продажу бизнеса выросла на 19%
- Екатеринбуржцы оказались не готовы к высокой стоимости путевок в Турцию
- Текущим летом свердловские туристы тратят на отдых за границей около 39 тыс. рублей
- Средняя стоимость заграничного тура к марту 2015 года может вырасти в два раза