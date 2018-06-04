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Официальный курс доллар США снизился на 27,7 коп., евро — на 28 коп.
4 июнь 2018 (15:34)
УрБК, Москва, 04.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 июня 2018 года. Курс долл. США снизился на 27,66 коп., до 61,93 руб., евро — на 27,99 коп., до 72,44 руб.
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