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В России отзывают более 1,4 тыс. автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic

УрБК, Москва, 04.06.2018. АО «Мерседес-Бенц РУС», являющееся официальным представителем Mercedes на российском рынке, отзывает 1 тыс. 426 транспортных средств марки Mercedes-Benz Sprinter Classic (909). Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с октября 2017 года по декабрь 2017 года. Причиной является выявленная в процессе производства пластическая деформация шатунных болтов.



«При работе двигателя внутреннего сгорания возможен разрыв этих резьбовых соединений и отсоединение крышек шатунных подшипников. При этом нельзя исключить возможности потери мощности, а также заклинивания двигателя внутреннего сгорания», — говорится в сообщении.



На транспортных средствах Mercedes-Benz Sprinter Classic (909) будет произведена замена шатунных болтов.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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