Новости дня
В Екатеринбурге частично перекроют движение на улице Автомагистральной
4 июнь 2018 (14:38)
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. В Екатеринбурге частично перекроют движение на улице Автомагистральной. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации Железнодорожного района.
«С 5 по 14 июня движение транспорта по улице Автомагистральной от улицы Пехотинцев до улицы Бебеля будет ограничено. Временные неудобства связаны с проведением в указанный период ремонтных работ», — говорится в сообщении.
«С 5 по 14 июня движение транспорта по улице Автомагистральной от улицы Пехотинцев до улицы Бебеля будет ограничено. Временные неудобства связаны с проведением в указанный период ремонтных работ», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге с 25 по 28 мая запретят движение транспорта по участку улицы Монтажников
- В Екатеринбурге движение по улице Маневровой перекроют с 16 по 24 мая
- В Екатеринбурге закрывают движение на перекрестке улицы Пехотинцев и переулка Проходного
- В Екатеринбурге до конца мая перекроют движение по улице Комвузовской
- В Екатеринбурге частично закрыто движение транспорта на улице Циолковского