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В Екатеринбурге частично перекроют движение на улице Автомагистральной

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. В Екатеринбурге частично перекроют движение на улице Автомагистральной. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации Железнодорожного района.



«С 5 по 14 июня движение транспорта по улице Автомагистральной от улицы Пехотинцев до улицы Бебеля будет ограничено. Временные неудобства связаны с проведением в указанный период ремонтных работ», — говорится в сообщении.

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