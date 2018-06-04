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В дни ЧМ-2018 пассажирам рекомендуют прибывать в аэропорт Кольцово минимум за два часа до рейса

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. Из-за загрузки аэропорта Кольцово и усиления мер безопасности в дни проведения в Екатеринбурге матчей Чемпионата мира по футболу пассажирам необходимо приезжать в аэропорт не менее чем за 2 часа до рейса. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков.



По его словам, иностранные туристы уже начали прибывать в уральскую столицу, что приводит к росту пассажиропотока и появлению очередей.



«В период ЧМ-2018, особенно за два дня до матчей в Екатеринбурге и в течение двух дней после них, будет довольно напряженная ситуация в аэропорту Кольцово. Хотя мощности его позволяют принять весь пассажиропоток, но процедуры могут занять больше времени, чем обычно. Кроме того, уже действуют дополнительные меры безопасности. Поэтому те, кто привык приезжать за час до вылета, могут не успеть. Это касается всех перелетов — как зарубежных, так и внутренних. Общая рекомендация — прибывать к началу регистрации или хотя бы за два часа до рейса», — рассказал М. Пузанков.

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