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Минэкономразвития ухудшило прогноз роста ВВП РФ на 2018 год до 1,6-2,1%

УрБК, Москва, 04.06.2018. Минэкономразвития ухудшило прогноз роста ВВП РФ на 2018 год до 1,6-2,1% с 2,1%, инфляция к концу года составит 2,7-3,2%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы ведомства Максима Орешкина на заседании комитета Госдумы.



«В настоящий момент наш диапазон оценки ВВП на этот год составляет 1,6%-2,1% экономического роста. Та цифра, которая была у нас в мартовском прогнозе, попадает в этот диапазон и находится на верхней его границе. Здесь есть риски того, что рост окажется ниже. Они существенны, но при этом 2,1% в целом остаётся в рамках допустимых значений», — сказал М. Орешкин.



При этом, говоря о компонентах ВВП, министр отметил серьезное снижение прогнозного роста в промышленности: «Здесь рост понижен до 1,7%. Это, конечно, откровенно слабый результат. Те уровни, которые мы имеем сейчас, конечно, недостаточны и не соответствуют тем целям, которые поставлены президентом. Это вопрос изменения эффективности и качества промышленной политики».



По словам М. Орешкина, таргет по инфляции в 4% в РФ будет недовыполнен в 2018 году. Годовая инфляция в июне снизится до 2,1-2,2%.

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