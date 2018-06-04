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В Екатеринбурге будут судить жителей Курганской и Тюменской областей за хищение более 6,1 млн рублей
4 июнь 2018 (13:29)
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. В Екатеринбурге перед судом предстанут жители Тюменской и Курганской областей, которые обвиняются в хищении 6,1 млн руб. у местных жителей под видом установки деревянных домов.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2013 году уроженка Курганской области и ранее судимый уроженец Тюменской области зарегистрировали предприятие по доставке и установке деревянных домов. Объявления об оказании услуг по ценам ниже рыночных они разместили в СМИ и интернете.
«После обращения граждан за указанными услугами с ними заключался договор на изготовление и установку фундамента, изготовление и установку бруса. Получив оплату от заказчиков, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, под различными предлогами работы по доставке и установке домов не выполняли, а денежные средства, полученные от граждан, обращали в свою пользу», ― пояснили в надзорном органе.
Всего за период с июня 2013 года по апрель 2016 года от действий обвиняемых пострадало 27 граждан, сумма причиненного ущерба превысила 6,1 млн руб. В зависимости от роли и степени участия злоумышленники обвиняются по частям 2, 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере». Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Екатеринбурга.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2013 году уроженка Курганской области и ранее судимый уроженец Тюменской области зарегистрировали предприятие по доставке и установке деревянных домов. Объявления об оказании услуг по ценам ниже рыночных они разместили в СМИ и интернете.
«После обращения граждан за указанными услугами с ними заключался договор на изготовление и установку фундамента, изготовление и установку бруса. Получив оплату от заказчиков, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, под различными предлогами работы по доставке и установке домов не выполняли, а денежные средства, полученные от граждан, обращали в свою пользу», ― пояснили в надзорном органе.
Всего за период с июня 2013 года по апрель 2016 года от действий обвиняемых пострадало 27 граждан, сумма причиненного ущерба превысила 6,1 млн руб. В зависимости от роли и степени участия злоумышленники обвиняются по частям 2, 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере». Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Екатеринбурга.
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