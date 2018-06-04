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Минэкономразвития: Средний курс рубля в 2018 году составит чуть более 60 рублей за доллар США

4 июнь 2018 (13:03)

УрБК, Москва, 04.06.2018. Средний курс рубля в 2018 году составит чуть более 60 руб. за 1 долл. США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на прогноз министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

По его словам, инфляция в России в текущем году составит 2,7-3,2%.

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